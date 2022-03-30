ОВА: на Харківщині ЗСУ виганяють ворога на двох напрямках

У Харківській області ЗСУ відтісняють російських загарбників на Дергачівському та Роганському напрямах. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Укрiнформ.

"ЗСУ поступово виганяють ворога, зокрема з Дергачівського, Роганського напрямів. Сьогодні вранці, близько 11 години, у Харківському районі наші сили повітряної оборони збили російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко зменшилася" , - написав Синегубов у Телеграмі.

За його словами, найкритичнішою точкою залишається Ізюм, там продовжуються бої. Як тільки буде можливість евакуювати людей або надати гуманітарну допомогу, це обов'язково буде зроблено, пообіцяв голова ОВА.

Ворог продовжує хаотично обстрілювати райони: випускає снаряди з артилерії, мінометів, РСЗВ, щоби дестабілізувати ситуацію, не дозволяючи повернутися до нормального життя.

Синегубов також повідомив, що на Харківщині другий день поспіль працює Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.