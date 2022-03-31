Кожна третя компанія заявила про збитки у понад $1 млн

Третина українських бізнесів, або 34%, оцінила свої втрати за місяць війни у понад $1 млн, ще 13% - у діапазоні від $500 тис. до $1 млн, повідомляє Новое время.

Таким є результати опитування*, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед членських компаній.

Згідно з ними, 28% компаній оцінили свої втрати в діапазоні - від $100 тис. до $500 тис., 14% — на суму до $100 тис. Лише 1% опитаних членських компаній не зазнав жодних втрат за місяць війни, а інші компанії не вели підрахунок отриманих збитків.

"Для того, аби залишатися на плаву, 68% компаній скорочують витрати, 44% вдаються до отримання заборгованості від клієнтів або партнерів, 35% проводять релокацію підприємств, а 13% запускають нові бізнес-напрямки" , — повідомили у Асоціації.

Кожне четверте підприємство (25% опитаних) переорієнтовують свій бізнес на гуманітарні потреби, а 13% - на потреби армії.

Також 23% представників бізнесу повідомили, що для продовження роботи шукають клієнтів на іноземних ринках, а 15% - шукають фінансування. Водночас 9% бізнесу змушені вдаватися до скорочення персоналу, а 8% повідомляють, що не можуть втримати свій бізнес на плаву.

Топ-7 найбільших проблем для бізнесу, за версією спільноти Асоціації, наразі виглядають таким чином в порядку пріоритетності:

труднощі з логістикою,

проблеми з поставками товарів,

замороження контрактів з іноземними та локальними клієнтами,

низька купівельна спроможність населення,

пошкоджені потужності, основний фонд бізнесу, інфраструктура,

нестача фінансових ресурсів та інвестицій,

нестача сировини.

"Тільки 1% серед опитаних офісів компаній в Україні наразі підпорядковуються Російській Федерації, при цьому 7% повідомляють, що їхнє підпорядкування РФ вже скасоване. Інші 92% або не підпорядковувались РФ, або є представниками локального бізнесу. Також 22% опитаних нами компаній повідомляють, що ніколи не мали бізнес-зв'язків з РФ" , — сказано у повідомленні Асоцації.

Інфографіка: Європейська Бізнес Асоціація

*Європейська Бізнес Асоціація об'єднує 1005 компаній. В опитуванні взяли участь 95 керівників членських компаній Асоціації, воно проводилося з 25 до 29 березня 2022 року.