Джонсон прокоментував гарантії безпеки для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що західні держави повинні затягнути економічну петлю навколо Росії, поки вона не виведе всіх своїх солдатів з України, повідомляє Європейська правда.

Такі заяви британський прем’єр зробив під час парламентських слухань.

"Я вважаю, що ми повинні постійно посилювати санкції, поки кожен з його (Путіна) військових не буде виведений з України" , - заявив він.

В цьому контексті Джонсон також зазначив, що британський уряд розглядає можливість "підвищити швидкість" своєї надання військової допомоги Україні. Зокрема, він допускає надання бронетранспортерів, щоб допомогти українським військовим вирватися з заблокованого Маріуполя.

Борис Джонсон також прокоментував можливість для Британії стати однієюз країн-гарнтів безпеки для України. В цьому контексті він виключив надання Києву еквіваленту п’ятій статті НАТО, але уточнив - Україна могла б отримати користь від іншої концепції безпеки, "заснованої на ідеї стримування шляхом заперечення".

В такому випадку, стверджує Борис Джонсон, Україна була б озброєна так сильно західною допомогою, а "колючки дикобраза настільки затверділи, що він назавжди став для Путіна неперетравним".

"Це шлях, яким ми йдемо" , – переконаний Борис Джонсон.

Він додає - зміна режиму в РФ "не є метою уряду Великої Британії".

"Ми просто намагаємося допомогти народу України захиститися від абсолютно варварського та необгрунтованого насильства" ,- резюмує прем’єр.

Раніше, після переговорів у Стамбулі у вівторок представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

"Я вже наголошував, що ці гарантії по своєму змісту та по своїй формі практично аналог статті 5 договору НАТО" , - сказав Чалий.

Згодом заступник прем’єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб заявив, що Лондон розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.