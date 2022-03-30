ОВА: РФ вдарила ракетами по Дніпру та області

Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Дніпро та знищили нафтобазу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, повідомляє Корреспондент.

"Ввечері ворог завдав удару з повітря в обласному центрі. Дві ракети потрапили в нафтобазу, повну палива. Об'єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає" , - написав він у Facebook.

Також Лукашук додав, що окупанти здійснили провокацію з боку Херсонщини – обстріляли територію Апостолівської громади. На щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, окупанти обстріляли з ракет один із заводів у Новомосковську, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.