Опитування: американці довіряють Зеленському більше, ніж Байдену

72% громадян США довіряють президенту України Володимиру Зеленському в питаннях міжнародної політики, тоді як довіра до президента США Джо Байдена серед американців сягає 48%. ﻿﻿Такі дані опитування надав американський соціологічний центр Pew Research Center, проведеного 21-27 березня, повідомляє Українська правда.

Загалом із 72% американців, які довіряють Зеленському, дуже довіряють 33%, а трохи довіряють 39%. Не дуже довіряють 16% і зовсім не довіряють 10% опитаних американців.

Тоді як президентові США Джо Байдену в питаннях міжнародної політики дуже довіряють 17%, трохи довіряють 31% опитаних.

Зеленим вказано кількість американців, які довіряють вказаному лідеру, синім - не довіряють інфографіка: pew research center

Довіра до українського президента також перевищує довіру громадян США до французького президента Емманюеля Макрона та німецького канцлера Олафа Шольца – обидва 53%.

Соціологи також зафіксували рекордний рівень недовіри американців до російського президента Володимира Путіна. 92% або кожен дев’ятий американець не довіряє очільнику Росії. Із них 77% зовсім не відчувають довіри до його дій у міжнародній політиці. Однак, 6% опитаних все ж заявили про свою довіру Путіну.

Низький рівень довіри серед американців також до китайського лідера Сі Цзіньпіна – 83% опитаних не довіряють, тоді як 15% довіряють.

Американські соціологи зауважили, що серед американців із університетським дипломом довіра до Зеленського сягає 82%. Також більш схильні довіряти Зеленському старші люди: серед людей, старших 65 років, довіра до Зеленського сягає 86%, тоді як у групі 18-29 років – 63%. Виборці Демократичної партії більше схильні довіряти Зеленському, ніж Республіканської.

Довіра та недовіра до Зеленського серед американців за ознакою вищої освіти, віку, політичних вподобань, гендеру Фото: Pew Research Center

Соціологи Pew Research Center опитали 3581 громадянина США. Результати опитування є репрезентативними за місцем проживанням, расою, віком та етнічною ознакою опитаних громадян.