Зеленський – про переговори з Байденом: "Зараз переломний момент"

Президент України Володимир Зеленський розповів про телефонні переговори з американським колегою Джо Байденом, під час якого обговорювалася, зокрема, необхідна допомога з озброєнням.﻿ Про це, із посиланням на нове звернення голови Української держави, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Відбулася розмова з президентом США Байденом. Дуже докладний, тривав годину. Звичайно, подякував Сполучені Штати за новий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 1 млрд доларів і додаткові 500 млн доларів прямої бюджетної підтримки. І зазначив, що саме зараз-переломний момент" , - сказав Зеленський.

Президент перерахував американському колезі, що зараз необхідно Україні.

"І був дуже щирим з ним. Для нас важлива підтримка США. І зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати всю могутність демократичного світу. І якщо ми хочемо боротися за свободу разом, то тоді ми просимо у наших партнерів... А якщо ми реально боремося за свободу і захист для демократій разом - то ми маємо право вимагати допомоги в цей переломний непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи... Свобода повинна бути озброєною не гірше тиранії" , - підкреслює Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням