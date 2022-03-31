Google: хакери з РФ намагалися проникнути в мережі НАТО та ЗС Європи
Була зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і Збройні Сили деяких східноєвропейських країн. Про це, посилаючись на звіт групи аналізу загроз Google, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Зазначається, що група хакерів, що базується в РФ, під назвою Coldriver (ще називається Callisto) проводила атаки, націлені на збройні сили кількох країн Східної Європи, а також на Центр передового досвіду НАТО.
"Ці кампанії були відправлені з використанням нещодавно створених облікових записів Gmail на облікові записи, відмінні від Google, тому ймовірність успіху цих кампаній невідома", - йдеться у звіті.
У Google не виявили під час цих атак жодного скомпрометованого облікового запису Gmail.
Як повідомили в групі аналізу загроз про шкідливу кіберактивність, перед тим організація Coldriver (Calisto)
"запустила кампанії з фішингу облікових даних, націлені на кілька НУО та аналітичних центрів, що базуються в США, збройних сил балканської країни та оборонного підрядника, який базується в Україні".
Раніше у ФБР заявили, що російські хакери сканують системи енергетичних компаній та іншу критично важливу інфраструктуру в США.