У МЗС Франції не побачили прориву в переговорах України і Росії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що в переговорах між Росією і Україною не було прориву. У тому, що обговорювалося на переговорах у Стамбулі, немає "нічого нового", пише CNN, повідомляє РБК-Україна.

Він додав, що "питання все ті ж" і що президент Росії Володимир Путін "як і раніше хоче нав'язати Україні свій диктат".

Міністр заявив, що президент України Володимир Зеленський "хоче, щоб його країні були дані якісь гарантії безпеки, і на цей час нічого подібного в обговоренні немає".

"Ми хочемо припинення вогню якомога швидше, але тим часом ми продовжимо постачати Україну оборонною, легальною зброєю, тому що це необхідно, тому що ми хочемо, щоб війна припинилася, і ми хочемо, щоб війна припинилася, і ми в неї не втягувалися" , - сказав Ле Дріан.

Говорячи про умови в обложеному українському місті Маріуполь, Ле Дріан сказав, що у президента Путіна "вже є такий досвід, тому що багато в чому цей метод використовувався російськими військами в Алеппо".