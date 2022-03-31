Російський бізнесмен у Лондоні: "Чекаємо, коли Путін помре"

Російський бізнесмен Євген Чичваркін, який більш як 10 років живе в Лондоні, заявив, що Росія стане вільною тільки після смерті Путіна. Підприємець додав, що цього чекають багато.﻿ Про це, із посиланням на інтерв'ю Чичваркіна британському виданню Time, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Всі чекають, коли Путін помре. Можливість свободи приходить тільки після його смерті" , - сказав Чичваркін, додавши, що росіяни - це не Путін.

Відповідаючи на питання про те, що смерть Путіна - це єдина надія для Росії, бізнесмен сказав: "Ну, один з друзів Путіна міг зв'язати його і привезти в Гаагу".

Війну Росії проти України Чичваркін назвав "брудною грою" Кремля. На його думку, покласти край російській агресії можна тільки військовою силою, а не санкціями.