NYT: між Путіним та Шойгу зростає напруженість

Розвідка США повідомляє, що між кремлівським диктатором Володимиром Путіним та головою міноборони РФ Сергієм Шойгу зростає напруженість, повідомляє Новое время.

Про це пише New York Times.

За даними видання, напруженість між Путіним і Шойгу може бути пов'язана з тим, що російському диктатору не повідомляли точну інформацію про втрати та невдачі армії окупантів в Україні.

Раніше Шойгу довго вважався однією із найбільш наближених до Путіна людиною та його можливим наступником. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Шойгу довгий час не з'являвся на публіці.

30 березня офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не повністю поінформований своїм міністерством оборони" про перебіг війни в Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що радники Путіна не кажуть йому, які справи у російської армії в Україні. CNN із посиланням на неназваного чиновника повідомляло, що, за даними США, Путін «відчув, що його вводять в оману», й зараз між диктатором та російським Міноборони існує постійна напруженість.