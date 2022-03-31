У Міненерго пояснили, чому Росія не руйнує українську ГТС

Путінські війська під час бойових дій в Україні не намагаються пошкодити газопровід, оскільки він дуже потрібен Росії, повідомляє УНІАН.

Таку думку озвучила радник міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі 24 каналу.

На думку Зеркаль, агресор не боїться що-небудь зробити з українською "трубою". При цьому вона звернула увагу на відсутність пошкоджень там за місяць війни.

Радниця міністра пояснює: все, що стосується поставок газу в Європу, для Росії – дуже важливо.

"Їм нікуди дівати цей газ, тому не можуть пошкодити наш газопровід, він їм потрібен" , – сказала вона.

Раніше президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.

Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.

Країни G7 відмовилися платити за російський газ в рублях, тому що це не передбачено чинними контрактами.