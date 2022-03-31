У Міненерго пояснили, чому Росія не руйнує українську ГТС
Путінські війська під час бойових дій в Україні не намагаються пошкодити газопровід, оскільки він дуже потрібен Росії, повідомляє УНІАН.
Таку думку озвучила радник міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі 24 каналу.
На думку Зеркаль, агресор не боїться що-небудь зробити з українською "трубою". При цьому вона звернула увагу на відсутність пошкоджень там за місяць війни.
Радниця міністра пояснює: все, що стосується поставок газу в Європу, для Росії – дуже важливо.
"Їм нікуди дівати цей газ, тому не можуть пошкодити наш газопровід, він їм потрібен", – сказала вона.
Раніше президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.
Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.
Країни G7 відмовилися платити за російський газ в рублях, тому що це не передбачено чинними контрактами.