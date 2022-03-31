Гроші та безкоштовна медицина: допомога українським біженцям у Португалії

Приїжджати в країну можна з українським паспортом і свідоцтвом про народження, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

Українці продовжують тікати від війни за кордон. Одна з країн, яка гостинно зустрічає українських переселенців - Португалія.

Як легалізуватися в Португалії, щоб отримати тимчасовий захист і допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на блог журналістки та мандрівниці Ірини Савіної.

Тимчасовий захист переселенцям із України

Португалія надає тимчасовий захист людям, переміщеним із України через війну в країні. Режим поширюється на:

громадян України та їхніх родичів, які не можуть повернутися в свою країну через військову ситуацію;

громадян інших національностей, які є родичами, подружжям українців, які з тієї ж причини не можуть повернутися в Україну;

будь-яких громадян третіх країн або осіб без громадянства та членів їхніх сімей, які користуються міжнародним захистом в Україні;

будь-якого громадянина третьої країни або особи без громадянства, що проживає в Україні, хто не може повернутися в країну свого походження.

Відповідно до цього режиму надається тимчасовий статус захисту, що автоматично передбачає:

Тимчасовий дозвіл на проживання Ідентифікаційний номер платника податків (NIF) Ідентифікаційний номер соціального забезпечення (NISS) Номер користувача національної служби охорони здоров'я (SNS)

Ці номери дають доступ до різних соціальних послуг.

Для отримання додаткової інформації про Тимчасовий охоронний наказ відвідайте портал Portugal For Ukraine.

Фото: Українські біженці в Європі (unsplash.com/kevin-buckert)

Як отримати статус біженця в Лісабоні?

Щоб оформитися як український переселенець в столиці Португалії, необхідно в будній день з 9:00 прийти в SEF (Service de Estrangeiros e Fronteiras) за адресою R. Passos Manuel 40, 1150-053 Lisboa. З собою потрібно мати український або закордонний паспорт.

Там дають анкету для заповнення, просять залишити відбитки пальців і видають на руки потрібні документи. Сам статус буде розглядатися протягом 30 днів. Але відразу можна отримати допомогу і право перебувати легально в Лісабоні.

Крім допомоги в 150 євро, притулку, мовних курсів, родичі українського біженця при приїзді до Португалії отримають більш швидке оформлення.

Зверніть увагу:

Згідно з Дублінськими угодами, подати документи на "біженця" можна тільки в одній країні ЄС. Залишатися на території країни потрібно до затвердження статусу - приблизно 30 днів.

call-centre допомоги біженцям в Португалії: +351 301 207 011

Telegram, WhatsApp, Viber 351 969 293 235

Координатор: https://www.facebook.com/RomanStell

Як подати заяву на тимчасовий захист

Португалія розглядає заявки громадян України, які потребують тимчасового захисту, за спрощеною процедурою. Заяву на тимчасовий захист можна подати онлайн через портал SEFforUkraine.sef.pt (доступний португальською, англійською та українською мовами).

Подаватися можна як до, так в після приїзду в країну.

До 12 березня біженці оформляли притулок тільки оффлайн, але пізніше запустили зручний сайт, де можна подати документи самостійно. Дітей оформляють в одному з центрів для мігрантів.

Фото: Португалія розглядає заявки українців за спрощеною процедурою (unsplash.com/liam-mckay)

Запити на тимчасовий захист можна подати особисто в національних центрах підтримки інтеграції мігрантів (CNAIM) в Лісабоні, Порту і Фару, а також в деяких представництвах SEF зі службами, призначеними для громадян України, які працюють у неробочий час.

Тимчасовий захист спочатку діє один рік. Термін може бути продовжений ще на 12 місяців залежно від ситуації в Україні.

Повна інформація щодо легалізації в Португалії:

https://eportugal.gov.pt/en/ucrania-informacoes-e-apoios-disponiveis-em-portugal

Права українців у Португалії

На статус тимчасового захисту можна зареєструватися в будь-якому відділенні SEF.

Не відмовляють і тим, у кого немає закордонного паспорта (тільки "внутрішній"). Для дітей може бути достатньо свідоцтва про народження. Українські документи не забирають - коли ситуація стабілізується, можна повернутися в Україну.

SEF повідомляє дані до податкової служби, служби соцзахисту та медичної служби. Реєстрація в цих службах проходить автоматично - реєстраційний номер має прийти на електронну пошту.

Після цього українські переселенці отримують ті самі права, що й інші іноземці, які легально проживають на території Португалії. Можна буде:

Відкрити рахунок в будь-якій банківській установі країни.

Звернутися за соціальною допомогою (порядок ще затверджується, виплати можуть скласти близько 150 євро на місяць.

Влаштувати дитину в садок з 3 років або в школу.

Звертатися за медичною допомогою в державних установах - безкоштовно для дітей, за невелику плату для дорослих, зареєструватися в поліклініці за місцем проживання.

Фото: Біженці можуть влаштувати дитину в школу (gettyimages.com)

Проживання у Португалії: знімати або просити

У порівнянні з Німеччиною і Польщею, в Португалії не так просто знайти розміщення – всі волонтери рекомендують за можливості самостійно шукати житло і орендувати за свої гроші. Але спочатку необхідно зареєструвати статус тимчасового захисту - без цього орендодавці не можуть підписувати контракт.

Якщо коштів на оренду немає, можна звернутися за допомогою до вищої комісії міграції (ACM), яка працює безпосередньо із соціальним забезпеченням, щоб знайти житло для тих, хто потребує.

Можна надіслати електронний лист за адресою [email protected], заповнити онлайн-форму на португальському дипломатичному порталі (однією з мов - португальською, англійською або українською) або звернутися в одну з трьох національних центрів підтримки мігрантів (CNAIM) в Лісабоні, Фару і Порту.

Ви також можете отримати доступ до спеціального режиму програми "Вхідні двері", в рамках якого надається фінансова підтримка для покриття витрат на оренду житла. Підтримка триває до 18 місяців і може бути продовжена до 30 місяців. Більше інформації на порталі Portugal For Ukraine.

Як знайти роботу в Португалії

Для українців, які шукають роботу, Інститут зайнятості та професійного навчання (IEFP) створив платформу "Португалія для України", де завантажено вже понад 2 тисячі вакансій.

IEFP також надає фінансову в рамках програми Emprego Interior Mais. Фіксована сума - 2 659,20 євро, до якої можна додати 20% на кожного члена сім'ї, але не більше 1 329,60 євро. Детальніше про умови виплати - на порталі iefponline.

Фото: Для українців спростили умови працевлаштування (gettyimages.com)

У Португалії для українців спрощено визнання професійних кваліфікацій з відмовою від вимог, передбачених законодавством. Щоб працювати за фахом, необхідно звернутися до компетентного органу для уточнення умов. Їх список можна знайти на порталі Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho.

Як і в інших країнах, легше знайти роботу, володіючи португальською або англійською мовою. Але іноді з'являються пропозиції простої роботи для біженців без знання мови - мити посуд або прибирати приміщення в готелі. Можна заробити 500-600 євро на місяць.

Як вивчити португальську мову

Повчитися португальській мові недорого можна в мережі центрів Qualifica або Portal de Oferta Formativa. Можна вибрати також зі списку шкіл, що пропонують навчання португальській мові (список шкіл).

Переселенці можуть звернутися до відділу сприяння вивченню португальської мови: [email protected]

Телефон довіри для мігрантів– +351 218 106 191, робочі дні з 9: 00 до 19: 00.

Почати вивчати португальську можна безкоштовно онлайн: https://t.me/expressucraniaportugal. Нові уроки з'являються три рази на тиждень.

Також можна попросити знайти курси в будь-якому місцевому центрі підтримки інтеграції мігрантів (CLAIM).

Житло: безкоштовно і оренда

Португальські сім'ї приймають біженців на перший час. Далі необхідно самостійно шукати житло. Для того, щоб власник квартири здав її в оренду, потрібні ідентифікаційні номери. Також для підписання договору можуть попросити підтвердити платоспроможність: наявність роботи, контракту.

В середньому в Лісабоні житло в гарних районах обійдеться від 1000 євро на місяць плюс вартість комунальних послуг. Плюс - депозит за 1-3 місяці, відсоток ріелтора. Дешевше - за 500 євро - можна знайти далі від узбережжя океану.

Діти та школа

Дітей можна віддавати безкоштовно в школу, якщо пощастить, в дитячий садок. Садочки з 3 років і школи в Португалії безкоштовні з безкоштовним харчуванням. Однак в державні дитячі садки не всім пощастить потрапити - туди і так великі черги, а приватні садки в Лісабоні коштують по 500 євро на місяць.