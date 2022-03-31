Терехов: у Харкові росіяни знищили 15% житлових будинків

За даними харківського мера Ігоря Терехова, російська армія знищила у місті 15% житлових будинків, повідомляє Укрінформ.

Про це мер Харкова повідомив під час всеукраїнського телемарафону новин.

«За 35 днів всього у Харкові зруйновано 1531 об'єкт, у тому числі 1292 житлові будинки. Російська армія зруйнувала 76 шкіл, 54 дитячі садки, 16 лікарень. У руїнах – 239 адміністративних будівель», - сказав Терехов .

З початку повномасштабного російського вторгнення Харків обстрілюють щодня. З міста поїхала приблизно третина мешканців.

З 24 лютого йде російське вторгнення до України. Агресор обстрілює та руйнує ключові об'єкти інфраструктури, житлові квартали українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

США, Європейський Союз та інші держави застосували жорсткі санкції проти країни-агресора. Міжнародний кримінальний суд почав документувати та розслідувати військові злочини Росії в Україні.