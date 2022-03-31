Генштаб ВСУ: підрозділи армії РФ відмовляються воювати

Морально-психологічний стан та рівень мотивації особового складу підрозділів окупаційних військ для участі у бойових діях залишається низьким.﻿ Про це, посилаючись на Генштаб, повідомляє Новое время.

За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу у зв'язку з невиконанням наказу про ведення бойових дій з посад відсторонено двох командирів взводів.

Для проведення роз'яснювальної роботи до району виконання бойових завдань БТГр частини в Ясинівці Донецької області заплановано прибуття заступника командира бригади з військово-політичної роботи.

Крім того, за добу підрозділи Об'єднаних сил відбили п'ять атак російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямах.

Українські військові знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем.

Противник зазнав втрат і в живій силі.