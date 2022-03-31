Нові платіжки за воду: що буде з тарифами

В Україні змінять правила розрахунку платежів за воду через велику кількість біженців, які залишили свої будинки і не можуть знімати свідчення з лічильників, повідомляє Сьогодні.

Про це заявили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

На цей період відомство застосовуватиме методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, що враховують особливості її застосування під час війни.

Застосовуватиметься так званий корегуючий коефіцієнт, який враховує зменшення обсягів постачання послуг порівняно з мирним часом.

"За цим коефіцієнтом виконавці коригуватимуть обсяг споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води та централізованого водовідведення у населеному пункті під час дії військового стану" , – йдеться у повідомленні.

Це означає, що вже в березні нарахування будуть виконані з урахуванням коригувального коефіцієнта для тих українців, які не можуть передати показники лічильників води або у яких таких лічильників немає.