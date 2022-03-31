Після війни в Україні зросте попит на житло - експерт
Експерти не беруться детально прогнозувати ситуацію на ринку нерухомості після закінчення війни в Україні, оскільки незрозумілі масштаби руйнувань у містах, повідомляє УНІАН.
Прогнозувати щось сьогодні абсолютно неможливо, каже аналітик TeleTrade Сергій Родлер.
"Ми бачимо, що через евакуацію населення дорожчає оренда квартир на заході країни й в Києві, який використовують як перевалочний пункт. Орендують зараз головним чином подобово, якраз таки через невизначеність. Знайти вільну квартиру вкрай складно, так що залишається сподіватися тільки на допомогу уряду і швидке закінчення війни", – пояснив він.
За словами експерта, після закінчення бойових дій попит на житло в українців буде значним, а іноземні громадяни купувати житло в Києві будуть значно рідше, ніж було до війни.
"Ринок нерухомості в столиці перестав працювати, а його представники зайняли вичікувальну позицію. Якщо конфлікт завершиться в найближчий тиждень або два, то ситуація не повинна сильно змінитися. Але якщо війна затягнеться і стане більш агресивною, то можна буде очікувати обвалу цін", – каже Родлер.
Він також розповів, що через непрацюючий реєстр провести операцію з продажу та купівлі нерухомості на вторинному ринку не можна.
"Після відновлення роботи також може виникнути ситуація, коли на сході країни житло буде дешевшати, а на заході дорожчати на хвилі відтоку людей. Втім, поки свідчень про затяте бажання співвітчизників виїхати з рідних місць назавжди немає", – говорить експерт.
Родлер прогнозує зростання цін на будматеріали, який своєю чергою спровокує подорожчання будівельних робіт і вплив як на обсяг пропозиції нового житла, так і його вартість.
"Інфляція чинила свій вплив і в попередні роки (у великих містах квартири подорожчали за два роки майже на 50%), але зараз ситуація ще гірша за рахунок глобальної обстановки. Житлова криза цілком реальна в поточних умовах, проте залишаються надії на матеріальну допомогу з боку західних партнерів і стимулюючих програм українського уряду, які дозволять закрити житлове питання без серйозних втрат для нужденних", - резюмував він.