Після війни в Україні зросте попит на житло - експерт

Експерти не беруться детально прогнозувати ситуацію на ринку нерухомості після закінчення війни в Україні, оскільки незрозумілі масштаби руйнувань у містах, повідомляє УНІАН.

Прогнозувати щось сьогодні абсолютно неможливо, каже аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

"Ми бачимо, що через евакуацію населення дорожчає оренда квартир на заході країни й в Києві, який використовують як перевалочний пункт. Орендують зараз головним чином подобово, якраз таки через невизначеність. Знайти вільну квартиру вкрай складно, так що залишається сподіватися тільки на допомогу уряду і швидке закінчення війни", – пояснив він.

За словами експерта, після закінчення бойових дій попит на житло в українців буде значним, а іноземні громадяни купувати житло в Києві будуть значно рідше, ніж було до війни.

"Ринок нерухомості в столиці перестав працювати, а його представники зайняли вичікувальну позицію. Якщо конфлікт завершиться в найближчий тиждень або два, то ситуація не повинна сильно змінитися. Але якщо війна затягнеться і стане більш агресивною, то можна буде очікувати обвалу цін", – каже Родлер.

Він також розповів, що через непрацюючий реєстр провести операцію з продажу та купівлі нерухомості на вторинному ринку не можна.

"Після відновлення роботи також може виникнути ситуація, коли на сході країни житло буде дешевшати, а на заході дорожчати на хвилі відтоку людей. Втім, поки свідчень про затяте бажання співвітчизників виїхати з рідних місць назавжди немає" , – говорить експерт.

Родлер прогнозує зростання цін на будматеріали, який своєю чергою спровокує подорожчання будівельних робіт і вплив як на обсяг пропозиції нового житла, так і його вартість.