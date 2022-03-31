Одеська ОВА: росіяни поповнили ракетами "Калібр" фрегат у Чорному морі

У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту крилатих ракет типу типу "Калібр" на фрегаті "Адмірал Макаров", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Імовірність нанесення ракетних ударів по Одесі, Одеському регіону та інших областях нашої держави залишається високою. Загроза є постійною. Ми говоримо, перш за все, про крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Ця ракета є на судах, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря.

Більше того, бляшанка "Адмірал Макаров" у Севастополі поповнила свій боєкомплект цими ракетами і зараз готова до бою".

Братчук уточнив, що ракета "Калібр" летить понад 800 кілометрів на годину, має завчасно запрограмовану локацію, може змінювати свою траєкторію кілька разів

Тому і збити її важче, і сигнал тривоги вмикають на декілька областей.