Белый дом: США не готовы принимать решений о гарантиях безопасности Украине

У Білому домі заявили, що США не готові приймати рішення щодо гарантій безпеки Україні, повідомляє Новое время.

Про це під час брифінгу сказала директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

"Ми знаходимося в процесі постійного обговорення з Україною тих способів, за допомогою яких ми можемо допомогти їм забезпечити суверенітет та безпеку. Але немає жодних конкретних деталей щодо гарантій безпеки, про які я могла б говорити зараз" , — сказала Бедінгфілд.

За підсумками першого раунду мирних переговорів України з РФ у Стамбулі, що відбулися 28 березня, українська сторона запропонувала підписати міжнародний договір щодо гарантій безпеки.

Член української делегації на переговорах із РФ Давид Арахамія повідомив, що Україна хоче бачити гарантами країни Ради Безпеки ООН, зокрема Велику Британію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Польщу та Ізраїль. Інші країни можуть приєднатися до гарантій безпеки за своїм бажанням.

Ще один член української делегації, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цей договір має бути схвалений на референдумі. Після цього йтиме ратифікація парламентами країн-гарантів та парламентом України.

Раніше постійний представник Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова стати одним із гарантів безпеки України, якщо Київ про це попросить.

Окрім того, німецький канцлер Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про готовність Німеччини стати гарантом безпеки.