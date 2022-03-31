Надходження від митниці скоротилися на 80%: причини

Розмитнення товарів здійснюється лише на західному кордоні. У березні до держбюджету має надійти лише 7 млрд грн митних платежів замість запланованих майже 40 млрд грн, повідомляє UBR.

Денні надходження до держбюджету від Державної митної служби України становлять лише 15-20% від довоєнних доходів. Це пов'язано з тим, що зараз у країні працюють лише західні митниці, розповів в інтерв'ю "Економічній правді" міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, обсяги митних платежів упали приблизно на 80%. За підсумками березня держбюджет має отримати 7 млрд грн від митниці замість 39 млрд грн, які були заплановані ще до війни.

"Ми не можемо сказати, що там хтось неякісно працює. Це пов'язано з тим, що у нас не працюють найбільші митниці – Київська, Одеська, східні та північні митниці. Працює лише західний кордон, так здійснюється розмитнення", – пояснив Марченко .

Що стосується Держподаткової служби, то влада чекає на сплату ПДВ. Після цього можна точно сказати, як вплинула війна на економіку.