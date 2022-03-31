Крупный производитель грузовиков остановил два завода в Европе

Виробник вантажівок MAN зупинив два заводи в Європі через проблеми з постачанням дротів з України, повідомляє Новое время.

Німецький виробник вантажних автомобілів та автобусів MAN зупинив два заводи в Європі та відправив у вимушену відпустку близько 11 тис. співробітників через російське військове вторгнення в Україну.

Компанія була змушена зупинити заводи в Мюнхені та польському Кракові ще 14 березня через зупинку постачання електричних проводів, що випускаються на українських заводах.

Ще на трьох заводах MAN обсяги виробництва скорочені, зокрема, на заводі з випуску двигунів у Нюрнберзі.

" Постачальники електричної проводки для вантажівок не можуть випускати її на українських підприємствах або можуть виготовляти її в дуже обмежених обсягах. В результаті, ми можемо втратити виробництво на кілька тижнів, що різко скоротить показники випуску в другому кварталі" , - заявили в MAN.

У компанії заявили, що вже почали шукати додаткові джерела постачання проводки в інших країнах, але це триватиме кілька місяців.

Раніше через брак кабелю з України заводи в Європі зупинили Volkswagen та BMW.