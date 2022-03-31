Розвідка Британії прогнозує запеклі бої на околицях Києва

Найближчими днями на околицях Києва, швидше за все, розгорнуться запеклі бої, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями на околицях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої" , – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/dESTQT4irj???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0NUMTq8nrj — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 31, 2022

Незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються, зазначили у відомстві.

Крім того, тяжкі бої продовжуються в Маріуполі – ключовій меті російських військ – проте українські сили, як і раніше, контролюють центр міста.

Напередодні розвідка Британії заявила, що своєю заявою про зосередження основних зусиль на Донбасі Росія визнала труднощі з підтримкою більш ніж одного значного наступального напрямку.