Пентагон: США щодня надсилають військову допомогу Україні

За інформацією Пентагону, США щодня надсилають в Україну партію військової допомоги. У тому числі і за останні 24 години, повідомляє Новое время.

Як заявив у ході брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, США вже відправили перші півдюжини вантажних літаків приблизно з 30 з тих $800 мільйонів допомоги, які схвалив президент Джо Байден.

Він додав, що допомога США включає протитанкові системи та системи протиповітряної оборони — це те, чого найбільше потребують Збройні сили України.