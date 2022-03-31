Генпрокуратура: через війну Росії проти України загинули 148 дітей

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло 148 українських дітей. Ще 232 дитини отримали поранення.﻿ Про це, посилаючись на Офіс генпрокурора, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що ці цифри не є остаточними, оскільки немає можливості проводити розслідування та огляди обстрілів та руйнувань у місцях активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Маріуполі на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.