Генштаб ЗСУ: у війні з Україною РФ втратила 17,5 тисяч окупантів

За 35 днів війни Росія втратила в Україні близько 17,5 тисячі військових, понад 600 танків, 135 літаків та понад 1700 бойових броньованих машин.﻿﻿ Про це, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно склали

особового складу близько 17500 осіб,

танків ‒ 614 од,

бойових броньованих машин ‒ 1735 од,

артилерійських систем – 311 од,

РСЗВ – 96 од,

засобів ППО – 54 од,

літаків – 135 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки – 1201 од,

кораблів/катерів – 7 од,

цистерн з ПММ – 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83,

спеціальної техніки – 22,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі додали, що дані щодо російських втрат уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.