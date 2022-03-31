Австралія обкладе митом у 35% весь імпорт із Росії та Білорусі

Уряд Австралії обкладе 35% імпорт товарів з Росії та Білорусі, повідомляє Новое время.

Уряд Австралії обкладе додатковим митом у 35% імпорт із Росії та Білорусі. Про це йдеться на веб-сайті уряду країни.

Офіційне повідомлення про відміну права на тарифний режим найбільшого сприяння та введення мита в 35% Австралія опублікує 1 квітня. Воно набуде чинності з 25 квітня 2022 року і застосовуватиметься на додаток до загальних ставок мит, що застосовуються на цей час.

Також з 25 квітня набуде чинності заборона імпорту нафти та інших енергоносіїв.

Таке рішення Австралія прийняла на підставі заяви ряду членів Світової організації торгівлі, які засудили дії Росії в Україні та вважають за необхідне вживати необхідних заходів для захисту наших основних інтересів безпеки.

Раніше Австралія запровадила санкції проти російських пропагандистів, білоруського диктатора Олександра Лукашенка та його родини.