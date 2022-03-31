Верещук: на сьогодні погоджено 3 гуманітарні коридори
Червоний Хрест підтвердив готовність Росії відкрити доступ до гуманітарної колони до Маріуполя з транзитом через Бердянськ. Про це у своєму новому відеозверненні розповіла віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє прес-служба Офісу Президента.
"По маршруту до Маріуполя відправляємо 45 автобусів. 28 автобусів мають отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у м. Василівка. 17 автобусів уже виїхали із Запоріжжя", – повідомила Верещук.
На сьогодні також, за її словами, ще узгоджено 2 гуманітарні коридори: з Мелітополя до Запоріжжя та з Енергодару до Запоріжжя.
"На зворотному шляху до Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя та Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті", – додала Верещук.