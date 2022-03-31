Нафтогаз перерахував у держбюджет дивіденди авансом

Наприкінці березня 2022 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» авансом перерахувала в державний бюджет 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 25 березня 2022 р. № 244-р, повідомляє Enkorr.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті НАК «Нафтогаз».

«Ця сума становить 95% від обсягу чистого прибутку, попередньо розрахованого за результатами фінансово-господарської діяльності компанії у 2021 році», – сказано у повідомленні.

«Нафтогаз», за словами голови правління НАК Юрія Вітренка, вчасно виконав рішення уряду.

Згідно повідомлення, відповідний показник чистого прибутку містився у фінансовому плані компанії, затвердженому наглядовою радою та КМУ. Таким чином, перерахувавши у держбюджет 95% від планового прибутку, компанія також фактично виконала ключовий показник фінансового плану, який «Нафтогазу» встановив уряд на 2021 рік.

«Наразі тривають аудиторські процедури, які необхідні для випуску фінальної звітності за 2021 рік, але через воєнні дії неможливо точно спрогнозувати, коли її буде випущено», – зазначають у «Нафтогазі».

Загалом, за повідомленням НАК, від початку війни група «Нафтогаз» сплатила в бюджет 12,3 млрд грн. До кінця поточного місяця заплановано сплатити ще 3,2 млрд грн. Тобто загальна сума складе 15,5 млрд грн.