Пентагон: РФ передислокувала менше 20% угруповання під Києвом
За інформацією Пентагону, Росія передислокувала менше 20% сил, раніше зосереджених навколо Києва. Деякі сили відійшли до Білорусі, повідомляє Новое время.
Як заявив речник Пентагону Джон Кірбі, очікується, що Росія переоснастить їх і поповнить запаси для подальшої передислокації на території України, не повертаючи військових додому.
"Вони залишають Київ і прямують далі на північ, подалі від міста", — зазначив Кірбі.
При цьому, за його словами, Київ, як і раніше, зазнає авіаційних і наземних ударів.
Раніше, 29 березня, Міноборони РФ оголосило про рішення "кардинально скоротити бойові дії" на київському та чернігівському напрямках.