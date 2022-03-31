Пентагон: РФ передислокувала менше 20% угруповання під Києвом

За інформацією Пентагону, Росія передислокувала менше 20% сил, раніше зосереджених навколо Києва. Деякі сили відійшли до Білорусі, повідомляє Новое время.

Як заявив речник Пентагону Джон Кірбі, очікується, що Росія переоснастить їх і поповнить запаси для подальшої передислокації на території України, не повертаючи військових додому.

"Вони залишають Київ і прямують далі на північ, подалі від міста" , — зазначив Кірбі.

При цьому, за його словами, Київ, як і раніше, зазнає авіаційних і наземних ударів.

Раніше, 29 березня, Міноборони РФ оголосило про рішення "кардинально скоротити бойові дії" на київському та чернігівському напрямках.