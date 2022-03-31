Гайдай: у Лисичанську від снаряда РФ загинуло немовля

У Лисичанську Луганської області внаслідок влучення російського снаряду в будинок постраждала сім'я, померла дівчинка півтора року. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"Маленька крихітка з Лисичанська померла... Після другої важкої операції, маленьке серце не витримало... Ангелу було 1 рік та 7 місяців... Легких хмаринок", – написав Гайдай.

За його словами, учора до будинку сім'ї дівчинки у Лисичанську прилетів снаряд.