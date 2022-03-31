Харківміськгаз: ворожий снаряд зруйнував міський газопровід
Унаслідок обстрілу російських військ у Харкові зруйновано підземний газопровід середнього тиску. Про це повідомила прес-служба АТ "Харківміськгаз".
"Черговим прямим влученням снаряда в одному з районів Харкова було зруйновано підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм", – ідеться в повідомленні прес-служби підприємства.
Зазначається, що через активні дії агресора без газопостачання залишилося близько 34 тис. споживачів.
"Активні бойові дії, постійні обстріли та непередбачуване бомбардування унеможливлюють проведення ремонтних робіт на даній ділянці газопроводу", – додали на підприємстві.