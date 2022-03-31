Харківміськгаз: ворожий снаряд зруйнував міський газопровід

Унаслідок обстрілу російських військ у Харкові зруйновано підземний газопровід середнього тиску. Про це повідомила прес-служба АТ "Харківміськгаз".

"Черговим прямим влученням снаряда в одному з районів Харкова було зруйновано підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм", – ідеться в повідомленні прес-служби підприємства.

Зазначається, що через активні дії агресора без газопостачання залишилося близько 34 тис. споживачів.