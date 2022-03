Працевлаштування під час війни: яку роботу можна знайти в Україні

Вакансій для офісних працівників майже немає. Зате можна влаштуватися на роботу в магазин, на склад або в ресторан, повідомляє Новое время.

"Все складно" , — так HR-експерт Тетяна Пашкіна характеризує ситуацію на українському ринку праці.

Після початку війни багато українців втратили роботу, а знайти нову маркетологам, менеджерам із продажу чи аналітикам зараз майже нереально. Не потрібні навіть дефіцитні у мирний час будівельники. Проте можна влаштуватися водієм, вантажником, офіціантом, кухарем або провізором. Щоправда, про довоєнну зарплату доведеться забути. Єдиний виняток — IT-фахівці, попит на яких не скорочується.

Бізнес зупиняє роботу

Бізнес відреагував на початок війни по-різному. Деякі підприємства, наприклад, виробники продуктів харчування у спокійних регіонах, продовжують працювати та виплачують співробітникам довоєнну зарплату. Не знижували ставки і великі міжнародні компанії. Бізнес, який зіткнувся з проблемами, урізав виплати або відправив спеціалістів у відпустку власним коштом.

За результатами опитування Європейської бізнес-асоціації, 29% компаній-членів не працюють під час військових дій, 27% — призупинили роботу, але планують відновити діяльність, 17% — працюють у повному обсязі. Лише 1% компаній повідомили, що планують повністю закритися.

Чи можна знайти роботу під час війни? Тетяна Пашкіна стверджує, що ще тиждень тому вакансій у Львові було більше, ніж у Києві. Але зараз їхня кількість зрівнялася. У столиці поступово відкриваються кав’ярні, аптеки та магазини. І всі вони потребують персоналу.

Яких фахівців шукають

Найбільше пропозицій роботи зараз у роздрібній торгівлі, йдеться у дослідженнях grc.ua.

"Продавці, касири і в мирний час були затребуваними фахівцями. Наразі пропозицій роботи в роздрібній торгівлі більше за інші професійні сфери — 42% від усіх актуальних вакансій в Україні" , — наголошується в повідомленні сервісу.

Практично всім великим торговим мережам потрібні працівники на складах, водії та експедитори. Найвищий попит саме у продовольчому ритейлі, уточнює Пашкіна.

Спеціалістів у сфері перевезень, логістики, складів та ЗЕД шукають менше — на них припадає 8% усіх актуальних вакансій. Багато аптек не відкриваються через відсутність провізорів, а не дефіцит ліків. Цих фахівців шукають у всіх аптечних мережах.

Набагато простіше, ніж раніше, можна влаштуватися на роботу до ресторану, каже генеральний директор компанії Ресторанний консалтинг Ольга Насонова.

"Вакансії є і в Києві, і на заході країни. Причому якщо раніше в них працювало багато жінок, то зараз вони виїхали" , — каже Насонова.

У закладах наразі працює більше чоловіків.

Фахівці, які працюють у сфері технологій та IT, як і раніше, затребувані. Наприклад, лише на порталі rabota.ua можна знайти десь 2 тис. вакансій. Lifecell шукає Java Developer, Ericsson — IT Network Engineer, а Luxoft — IT Researcher.

Скільки пропонують роботодавці? Хоча середня зарплата в оголошеннях сягає 26,9 тис. грн на місяць, більшій частині претендентів (40%) пропонують лише 16,6 тис. грн, ще для 26% вакансій — 26,3 тис. грн на місяць. Найвища ж зарплата у розмірі від 55,3 тис. грн на місяць доступна лише у 6% вакансій.

Ситуація дуже відрізняється залежно від регіонів. Наприклад, за даними оголошень rabota.ua, у Києві продавець-консультант може розраховувати на ставку 12−15 тис. грн, а у Львові стільки платять вже заступнику керівника магазину. Продавець-консультант одержує 9,5 тис. грн. Але до ставки можуть додаватися бонуси.

Баристі у столичному кафе готові платити 16 тис. грн на місяць, а у Львові — 400 грн за зміну, тобто при роботі без вихідних можна заробити не більше 12 тис. грн на місяць.

Насонова наводить приклад кухарів, які в Києві в довоєнні часи могли розраховувати на 20 тис. грн на місяць. Нині ж їм доводиться вдовольнятися 10 тис. грн на місяць, оскільки роботу закладів громадського харчування в Києві обмежено до 19.00, а продаж алкоголю заборонено. У містах Західної України ніколи не платили столичних зарплат, зазначає Насонова.

Прогнозувати, якими будуть тенденції на ринку праці, зараз неможливо, каже Пашкіна. Ситуація змінюється щодня.