Верещук розповіла, де і як можна отримати допомогу для внутрішніх переселенців

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати по 2220 грн готівкою у відділеннях Укрпошти, повідомляє Новое время.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Управління Верховного комісара ООН з питань біженців спільно з Укрпоштою виплачує по 2220 грн кожній переміщеній особі. Отримати готівку можна через відділення Укрпошти" , — сказала Верещук.

Запис для участі у програмі відбувається в Ужгороді, Мукачеві та Львові.

Адреси реєстрації:

— Львів, вул. Трускавецька, 2б;

— Львів, вул. Палія, 15;

— Ужгород, гуманітарний штаб Совине гніздо вул. Ференца Ракоці, 2;

— Ужгород, пл. Петефі, 24;

— Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича 2.

За додатковою інформацією слід звертатися за телефоном: 0 800 307 711.

Верещук додала, що "представництво міжнародної організації з міграції в Україні теж почало впроваджувати програму з надання грошової допомоги. Наразі це лише Закарпаття, але плануємо розширити дію цієї програми й на інші регіони".

Вона уточнила, що розмір допомоги також становить 2220 грн, а отримати її зможуть лише вразливі групи населення серед внутрішньо переміщених осіб.