Верещук розповіла, де і як можна отримати допомогу для внутрішніх переселенців
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати по 2220 грн готівкою у відділеннях Укрпошти, повідомляє Новое время.
Про це заявила віце-прем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Управління Верховного комісара ООН з питань біженців спільно з Укрпоштою виплачує по 2220 грн кожній переміщеній особі. Отримати готівку можна через відділення Укрпошти", — сказала Верещук.
Запис для участі у програмі відбувається в Ужгороді, Мукачеві та Львові.
Адреси реєстрації:
— Львів, вул. Трускавецька, 2б;
— Львів, вул. Палія, 15;
— Ужгород, гуманітарний штаб Совине гніздо вул. Ференца Ракоці, 2;
— Ужгород, пл. Петефі, 24;
— Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича 2.
За додатковою інформацією слід звертатися за телефоном: 0 800 307 711.
Верещук додала, що
"представництво міжнародної організації з міграції в Україні теж почало впроваджувати програму з надання грошової допомоги. Наразі це лише Закарпаття, але плануємо розширити дію цієї програми й на інші регіони".
Вона уточнила, що розмір допомоги також становить 2220 грн, а отримати її зможуть лише вразливі групи населення серед внутрішньо переміщених осіб.