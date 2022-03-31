Голова Донецької ОВА: РФ обстріляла область фосфорними снарядами

Російські військові вночі продовжували обстрілювати центральну частину Донецької області. У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці застосували фосфорні снаряди, є поранені. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, вночі росіяни продовжували обстріл у центральній частині області.

"У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. У Курахівську міську лікарню доставлено 11 поранених цивільних із Мар'їнської громади, серед них 4 дитини", – написав Кириленко.

Він додав, що вранці під обстрілом була також Очеретинська громада, внаслідок чого двох людей було поранено.

Також Кириленко повідомив, що влада області продовжує підвозити питну воду та продукти до прифронтових населених пунктів, а всіх бажаючих – евакуюють.