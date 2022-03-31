Зеленський закликав парламент Австралії примушувати Росію до миру

Президент Володимир Зеленський закликав Австралію підтримувати Україну, карати Росію санкціями та брати участь у відбудові України – наприклад, міст на півдні. Про це він розповів у своєму﻿ зверненні до парламенту Австралії, повідомляє Українська правда.

За словами Зеленського, природа зла така, що агресія Росії стала загрозою і для Австралії – попри відстань між країнами.

Росія відкрито говорить про можливість застосування ядерної зброї, чого не було десятки років. Її дії загрожують світові радіаційним забрудненням.

Чорне й Азовське моря зараз "мертві", РФ блокує рух судноплавства там, зазначив Зеленський.

Президент України заявив, що Росія повернула світові найгірші сторінки XX сторіччя – і якщо її не зупинити зараз, то інші країни можуть піти тим же шляхом.

"Доля глобальної безпеки вирішується зараз" , – наголосив Зеленський.

За його словами, глобальну безпеку можуть забезпечити лише спільні зусилля.

"Немає іншого шляху гарантувати глобальну безпеку, ніж примусити Росію до тиші, примусити до миру. Відповідальність за усе, що зроблено нею проти глобальної безпеки, важлива.

Держава, яка не цурається ядерного шантажу, повинна одразу отримати такі санкції, які продемонструють, що шантаж ма руйнівні наслідки для шантажиста.

Також потрібен дієвий інструментарій, щоб притягнути до відповідальності будь-яку державу, яка блокує морські торговельні шляхи, щоб навіть спокуси не виникало робити море мертвим.

Зараз таких інструментів у світу немає. Лідерство Австралії може бути незамінним у модернізації глобальної архітектури безпеки і укріпленні антивоєнної коаліції, яка працює над поверненням миру в Україну", – сказав президент.

Зеленський нагадав, що російські поплічники збили в 2014 році пасажирський літак MH17 – і Росія не понесла відповідальності.

Світ не покарав Росію за вторгнення тоді – і цим заохотив РФ до нової агресії, сказав президент.

Він переконаний, що австралійська техніка здатна посилити позиції України.

Зеленський також закликав австралійців брати участь у відбудові України після війни, зокрема, морського узбережжя, Херсона.

Промову Зеленського зустріли оплесками й стоячи.

Австралія запевнила його в підтримці України та готовності брати участь у відбудові країни.