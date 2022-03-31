ЄБРР: економіка України скоротиться на п'яту частину 2022 року

За даними Європейського банку реконструкції та розвитку, економіка України скоротиться на п'яту частину цього року. ﻿Про це, посилаючись на Bloomberg, повідомляє УНІАН.

Потім економіка відновиться у 2023 році, якщо все піде за сценарієм із припиненням вогню через пару місяців.

Прогноз схильний до серйозних ризиків погіршення

"у разі ескалації бойових дій або обмеження експорту газу з Росії" , - йдеться у звіті організації.

Прогнози припускають, що перемир'я буде домовлено протягом кількох місяців, а відбудова країни може розпочатися в 2023 році, економіка зросте на 23% наступного року.

Вторгнення Росії в Україну спричинило найбільший шок у постачанні принаймні з початку 1970-х років, зазначає ЄБРР, перериваючи ланцюги поставок, погіршуючи торгівлю енергоносіями та загрожуючи експорту продовольства через ключові сільськогосподарські сектори обох країн.

"Наразі війна йде на територіях, які виробляють 60% українського ВВП" , – йдеться у звіті ЄБРР.

Близько 30% підприємств зупинили виробництво, а споживання електроенергії оцінюється на рівні 60% від довоєнного рівня.

Раніше стало відомо, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України внаслідок повномасштабної російської військової агресії нині оцінюється у 35% і більше.