Кубраков: Харків та інші міста відбудують із застосуванням сучасних технологій
В ході відбудови зруйнованої інфраструктури Уряд зможе переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст, повідомляє УНІАН.
Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками візиту до Харківщини.
"Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять в Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проєкти "Велике будівництво" та "Енергетична Незалежність" - про продумані рішення для розбудови сучасної захищеної України", - написав він.
За його словами, у Харкові зруйновано понад 1500 житлових багатоповерхових будинків, понад 50 шкіл та сотні інших об’єктів. Аналогічного масштабу руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.
"Ми збираємо дані щодо усіх втрат - росія обов’язково платитиме за відбудову нашої країни", - підкреслив Кубраков.
Він додав, що у Харкові вже налагоджено системну логістику для постачання гуманітарної допомоги. Наступний крок - перебудова логістичних ланцюжків для бізнесу.
"Після тимчасової окупації частини територій, блокування морських портів ми вимушені шукати нові логістичні рішення для забезпечення потреб внутрішнього та зовнішніх ринків. У всіх регіонах ми системно розбираємо кожен окремий випадок - і завжди знаходимо рішення", - сказав міністр інфраструктури.
Він закликав бізнес працювати, створювати та зберігати робочі місця навіть за складних умов. У свою чергу держава розробляє різні варіанти компенсації, зниження податкового та бюрократичного навантаження для підприємців.
"Ми готові працювати детально з кожним окремим випадком, щоб міста оживали та працювали. Уже маємо і позитивні прецеденти - з наступного тижня запускаються у роботу великі металургійні заводи. З кожним днем, тижнем таких підприємств ставатиме більше", - резюмував Кубраков.