Кубраков: Харків та інші міста відбудують із застосуванням сучасних технологій

В ході відбудови зруйнованої інфраструктури Уряд зможе переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками візиту до Харківщини.

"Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять в Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проєкти "Велике будівництво" та "Енергетична Незалежність" - про продумані рішення для розбудови сучасної захищеної України" , - написав він.

За його словами, у Харкові зруйновано понад 1500 житлових багатоповерхових будинків, понад 50 шкіл та сотні інших об’єктів. Аналогічного масштабу руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.

"Ми збираємо дані щодо усіх втрат - росія обов’язково платитиме за відбудову нашої країни" , - підкреслив Кубраков.

Він додав, що у Харкові вже налагоджено системну логістику для постачання гуманітарної допомоги. Наступний крок - перебудова логістичних ланцюжків для бізнесу.

"Після тимчасової окупації частини територій, блокування морських портів ми вимушені шукати нові логістичні рішення для забезпечення потреб внутрішнього та зовнішніх ринків. У всіх регіонах ми системно розбираємо кожен окремий випадок - і завжди знаходимо рішення" , - сказав міністр інфраструктури.

Він закликав бізнес працювати, створювати та зберігати робочі місця навіть за складних умов. У свою чергу держава розробляє різні варіанти компенсації, зниження податкового та бюрократичного навантаження для підприємців.