Українська Grammarly потрапила до топ-100 компаній світу за версією Time

Заснована українцями Grammarly потрапила до топ-100 найвпливовіших компаній світу за версією журналу Time, повідомляє Новое время.

Заснована українцями IT-компанія Grammarly потрапила до топ-100 найвпливовіших компаній світу за версією журналу Time

Як пише журнал, щодня Grammarly використовують для покращення своїх письмових комунікацій понад 30 млн людей.

"Інструменти на базі ШІ не лише допомагають із правописом та граматикою, але також покращують якість листа, узгодженість, ясність та ефективність" , — зазначає видання.

Сервіси Grammarly легко інтегруються з інтернет-браузерами та Microsoft Office.

У 2021 році компанія увійшла до десятки найцінніших стартапів США після закриття раунду фінансування у розмірі $200 млн при оцінці в $13 млрд.

На початку березня Grammarly оголосила, що перестане працювати у Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну російських військ, яке відбувалося також і з території РБ.