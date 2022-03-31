Зеленський: війна в Україні стає рутиною для світу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для багатьох країн світу повномасштабне вторгнення Росії стає рутиною, і закликав змусити РФ шукати мир якнайшвидше. Про це він сказав під час виступу у парламенті Нідерландів.
"Щоденні повідомлення про кількість знищених будинків, обстріляних міст, громад уже не викликають емоцій. Для багатьох інших війна в Україні стає рутиною. На жаль, але це правда - рутиною. Але не для тих, чиї життя під загрозою щохвилини", – додав український президент.
Зеленський також закликав світову спільноту діяти швидше та рішучіше у спробах зупинити Росію.
"Для деяких це вже стає рутиною, на яку навіть не варто звертати уваги. Ми зараз знаходимося в такому моменті, коли треба діяти ще швидше і сильніше, як у перший місяць війни, коли всі народи Європи та світу побачили, що робить Росія. І всі вони сповнені обурення та бажання нам допомогти, але увага та емоції людей не фокусуються довго на тому самому. Якщо ситуація не розрешиться, люди можуть перейти на щось інше. І ми не маємо права дати цій війні ще 36 днів, ми маємо всі разом змусити Росію шукати мир якнайшвидше", – зазначив він.
Президент нагадав, що Україна продовжує стримувати наступ РФ 36 днів поспіль.
"Росія готувалася проти нас, проти свободи десятки років. Вони накопичували стільки ресурсів на війну та смерть, скільки кожна європейська країна може витратити життя. І сьогодні ці російські ресурси працюють на повну. Як би це страшно не звучало, але люди вже починають звикати", – резюмував він.