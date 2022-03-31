Чаус: ЗСУ нещадно знищують окупантів у Чернігівській області

Протягом останньої доби ЗСУ нещадно знищували ворога на території всієї Чернігівської області, повідомив﻿ голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує нести великі втрати. Він деморалізований. Відбувається його переміщення по території області, але чи можна це назвати відведенням військ…я в цьому не впевнений. Як мінімум це якесь перегрупування, але можливо вони дійсно відходять" , - йдеться в повідомленні.

Він додав, що зараз влада Чернігова та волонтери забезпечують місто продуктами харчування та водою, проте повноцінна діяльність буде можлива тоді, коли ЗСУ "відженуть" російські війська.