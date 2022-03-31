Чаус: ЗСУ нещадно знищують окупантів у Чернігівській області
Протягом останньої доби ЗСУ нещадно знищували ворога на території всієї Чернігівської області, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Ворог продовжує нести великі втрати. Він деморалізований. Відбувається його переміщення по території області, але чи можна це назвати відведенням військ…я в цьому не впевнений. Як мінімум це якесь перегрупування, але можливо вони дійсно відходять", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що зараз влада Чернігова та волонтери забезпечують місто продуктами харчування та водою, проте повноцінна діяльність буде можлива тоді, коли ЗСУ "відженуть" російські війська.