Валютний ринок в умовах війни: 36-й день

В останній день березня робота міжбанківського валютного ринку триває у вже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок 29 березня загальний обсяг продажу валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс порівняно з понеділком у 2,5 рази і становив 281,48 млн. доларів. З них операцій у доларі США пройшло на 100,02 млн. доларів. Як бачимо, більшість операцій пройшли в євро, що пов'язано із закупівлями критичного імпорту з країн Єврозони.

За даними Нацбанку, у вівторок обсяг заявок на купівлю валюти від клієнтів знову суттєво перевищив обсяг заявок на продаж; Недолік пропозиції традиційно заповнює Національний банк, виступає головним контрагентом всім банків.

НБУ купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема станом на 13:00 євро купують по 32,492 гривень, а продають по 32,8169 гривень.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків в НБУ станом на ранок 31 березня знизився на 894,9 млн. і склав 42468 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку в четвер не відбулося жодних суттєвих змін. Тенденція звуження спреду між купівлею та продажем готівкового «американця» зберігається. Одночасно можна впевнено заявити, що вартість готівкової валюти хоч і повільно, але знижується. У столиці готівковий долар купують за 31,70-31,90 гривень, продають по 32,40-32,70 гривень. Це приблизно на 30 копійок дешевше за вчорашні ціни. У деяких обласних центрах Центральної та Західної України фіксується незначне зниження цінника на продаж: так, у Львові долар сьогодні купують по 31,80-31,85, а продають по 32,05 гривень, у Черкасах цінник на продаж опустили до 32,30 гривень, у Чернівцях долар купують за 31,50-32,00, а продають по 32,50-32,80 гривень.

Євро на FOREX у четвер 31 березня спробував продовжити зростання, але потрапив під хвилю продажів і на момент написання статті опустився з 1,1185 до 1,1106 долара. Це пов'язано із закриттям коротких позицій проти долара та фіксацією прибутку спекулянтами напередодні кінця місяця. В Україні готівковий євро продовжує дешевшати; особливо це проявляється в обласних центрах, де ще зовсім недавно ціна євро була надто завищена. У Києві сьогодні його продають за ціною від 36,80 до 37,20 гривень, тут суттєвого зниження поки що не спостерігається.

Криптовалюта №1 «біткоїн» консолідується в діапазоні $46800-47700 за 1BTC. Аналітики припускають, що біткоїн "збирається з силами" перед черговою спробою продовжити зростання в напрямку області $52000-55000 за 1BTC.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.