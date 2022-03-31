Що зміниться в Україні з 1 квітня: перерахунок пенсій та спрощення податків

Понад 30 днів триває війна Росії та України. Українські військові доблесно дають відсіч ворогові, але війна навряд чи закінчиться у квітні. Проте життя триває. Другий місяць весни принесе нам зміни в оподаткуванні, перерахунок пенсії та відновлення роботи театрів і музеїв, повідомляє УНІАН.

Перерахунок пенсій

Планової індексації пенсій у квітні не буде, але пенсії перерахують працюючим пенсіонерам. Таких в Україні приблизно 2,5 мільйона.

Пенсію підвищать особам, які мають не менше 24 місяців страхового стажу з моменту призначення пенсії. Перерахунок відбудеться автоматично - звертатися нікуди не потрібно. Розмір надбавки буде залежати від одержуваної зарплати і кількості відпрацьованого стажу.

Самі надбавки будуть виплачені тільки в липні, коли дані про стаж отримає Пенсійний фонд. Тобто фактично пенсії зростуть влітку, але перерахунок відбудеться у квітні.

Зміна оподаткування

З 1 квітня для ФОПів I і II групи виплати єдиного податку будуть добровільними. А великий бізнес перейде на спрощену систему оподаткування. ФОП III групи зможуть виплачувати єдиний податок з обороту в розмірі 2%. Ці зміни діють до скасування воєнного стану.

При цьому є винятки. Деякі ФОПи не зможуть вибрати спрощену систему оподаткування. Список винятків опублікований﻿ Державною податковою службою.

Зростання цін

У квітні, найімовірніше, зростуть ціни на деякі категорії товарів. В першу чергу це продукти борщового набору, а також дешеві крупи, хліб, макарони - попит на них сильно підвищений через війну. По-друге, це продукти, на які Кабмін скасував граничний рівень надбавки. Це гречка, цукор, вермішель і масло.

Подорожчають також імпортні продукти: какао, кава, шоколад і сухофрукти, оскільки їх важче доставити в Україну.

Скасування вихідного на Великдень

Великдень 2022 року випадає на 24 квітня. Щорічно наступний день після Великодня оголошується вихідним днем. Але цього року 25 квітня буде робочим через внесені до Трудового кодексу зміни. Втім, якщо війна закінчиться до цього дня, то вихідний можуть повернути.

Відновлення роботи закладів культури

З 1 квітня в Україні поступово почнуть працювати заклади культури і мистецтв там, де це безпечно. Кількість місць буде обмежена, а при вході відвідувачів оглядатимуть. У разі повітряної тривоги всі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в установі.