Нацбанк запустив сайт про роботу фінансової системи під час війни

НБУ 31 березня презентував сайт "Фінансова оборона України", на якому розповідає про особливості надання фінансових послуг банками та небанківськими фінансовими установами під час війни.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу регулятора, повідомляє Економічна правда.

"На сайті﻿ зібрані основні питання, які виникають зараз у споживачів фінансових послуг, та вичерпні відповіді на них від регулятора.

Сайт складається із шести основних розділів: гривня, іноземна валюта, картки, кредити, депозити, страхування та додаткового сьомого, на якому зібрані питання щодо надання решти фінансових послуг", - пояснюють в НБУ .

На сайті можна дізнатися, зокрема, про ліміти на операції з іноземною та національною валютою під час дії воєнного стану в Україні, про купівлю та продаж іноземної валюти, вивезення цінностей за кордон, додають в Нацбанку.

Також там можна отримати інформацію про те, як перевипустити платіжну картку, що робити із кредитом, якщо немає змоги його сплачувати, чи можна забрати депозит, як вберегтися від платіжного шахрайства, чи можна отримати виплати по страховим випадкам, як працюють відділення банків та інше.