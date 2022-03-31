Bloomberg: РФ пропонує Індії свою нафту з дисконтом у третину ціни

Росія пропонує знижки на нафту для Індії, одному з небагатьох покупців енергоносіїв у Кремля, зі знижкою до 35 доларів за барель.﻿ Про це, посилаючись на Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Трансакції будуть здійснюватися між Роснефтью та індійською держкорпорацією Indian Oil.

За словами співрозмовників агентства, Росія пропонує Індії значні знижки на купівлю своєї нафти Urals, оскільки посилення міжнародного тиску залишило одиниці компаній, які готові купувати нафту у Путіна.

Країна, що опинилася під найбільшою кількістю санкцій у світі, пропонує Urals зі знижкою до 35 доларів за барель відносно цін до війни, щоб спонукати Індію купувати ще більші обсяги нафти.

Ціни на еталонну марку нафти Brent за понад місяць виросли приблизно на 10 доларів, що означає ще більше зниження від поточних цін.

Росія хоче, щоб Індія "для початку" взяла 15 мільйонів барелів, законтрактованих на цей рік – переговори щодо закупівель наразі ведуться на урядовому рівні.

Другий найбільший імпортер нафти в Азії є серед небагатьох країн, які збільшують закупівлі дешевої російської нафти на противагу міжнародному тиску та санкціям. Росія переспрямувала свої нафтові потоки до Азії, оскільки покупці з Європи та США відмовляються торгувати з агресором. Основними покупцями є Індія та Китай.

Нагадуємо:

Індія готується купувати більше російської нафти з дисконтом на тлі відмови компаній США та Європи купувати паливо з РФ після вторгнення в Україну.

РФ пропонує Індії використовувати систему SPFS для розрахунків у рупії та рублі, адже найбільші російські банки відрізані від міжнародної платіжної системи SWIFT.