"Сільпо" відновили популярну послугу: що можуть замовити українці

Розповідаємо, яку послугу у мережі супермаркетів тепер можуть замовити українці та у яких містах, повідомляє Сьогодні.

Протягом березня під час воєнного стану мережі супермаркетів поступово почали відкривати свої магазини у різних містах України та відновлювати свої послуги. Наприкінці місяця "Сільпо" відновили послугу планової доставки.

Вона доступна у шести містах України. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Де можна замовити доставку

Послуга доступна у таких містах:

Ужгород;

Кам'янець-Подільський:

Хмельницький;

Чернівці;

Львів;

Івано-Франківськ.

Доставку можна замовити у цих містах, а також у радіусі 15 км навколо них.

Послуга коштує:

в межах міста – 49 грн;

далека доставка – 99 грн.

Щоб зробити замовлення, потрібно перейти на сайт.

Деякі магазини "Сільпо" закриваються

Мережа з 21 березня тимчасово закриває 34 магазини у Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Магазини закриваються у зв’язку з тим, що компанії необхідно перелаштувати логістичні маршрути та налагодити постачання під час воєнних дій.

"Щойно зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини" , – повідомили в компанії.

Також повiдомлялось, що "Сільпо" підписали меморандум з Мінсоцполітики про співпрацю у наданні гуманітарної допомоги людям із вразливих категорій та тим, хто постраждав від воєнних дій. Також читайте, у яких супермаркетах можна зняти готівку на касі.