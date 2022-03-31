Голова Дніпропетровської ОВА: РФ ударила ракетами по військовій частині

Голова Дніпропетровської ОВА: РФ ударила ракетами по військовій частині
Фото: Facebook

Російські війська завдали ракетних ударів по військовому об'єкту на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко на своєму офіційному Телеграм-каналі.

Він доповів обстановку на Дніпропетровщині станом на 13.00 сьогодні, 31 березня. Зокрема, розповів, що кілька годин тому було здійснено ракетні удари по військовій частині.

"Знищено адмінбудівлю та склад із пальним. Двоє людей загинули. П'ятеро отримали поранення. Їх госпіталізували. Продовжуються рятувальні роботи та боротьба з пожежею", – повідомив Резніченко.

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