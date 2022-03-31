Голова Дніпропетровської ОВА: РФ ударила ракетами по військовій частині

Російські війська завдали ракетних ударів по військовому об'єкту на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко на своєму офіційному Телеграм-каналі.

Він доповів обстановку на Дніпропетровщині станом на 13.00 сьогодні, 31 березня. Зокрема, розповів, що кілька годин тому було здійснено ракетні удари по військовій частині.