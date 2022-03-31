Голова Дніпропетровської ОВА: РФ ударила ракетами по військовій частині
Російські війська завдали ракетних ударів по військовому об'єкту на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко на своєму офіційному Телеграм-каналі.
Він доповів обстановку на Дніпропетровщині станом на 13.00 сьогодні, 31 березня. Зокрема, розповів, що кілька годин тому було здійснено ракетні удари по військовій частині.
"Знищено адмінбудівлю та склад із пальним. Двоє людей загинули. П'ятеро отримали поранення. Їх госпіталізували. Продовжуються рятувальні роботи та боротьба з пожежею", – повідомив Резніченко.