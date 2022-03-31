КМВА: у столиці створено комендатуру
У столиці створили комендатуру, яку очолив генерал-майор Віктор Плахтій. Про це, посилаючись на наказ Київської міської військової адміністрації №1 від 30 березня, повідомляє Українська правда.
Згідно із документом, комендатуру створили для:
- організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування,
- координації дій сил та засобів підрозділів виконавчої влади, військових та правоохоронців.
До її складу, крім коменданта, входитиме 6 осіб:
- заступник коменданта,
- радник коменданта з юридичних питань,
- координатор із питань переміщення військових транспортних засобів,
- координатор з питань контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів,
- координатор із питань взаємодії правоохоронних органів,
- координатор з питань розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.
Комендатура буде знаходитись на проспекті Перемоги.