КМВА: у столиці створено комендатуру

КМВА: у столиці створено комендатуру

У столиці створили комендатуру, яку очолив генерал-майор Віктор Плахтій.﻿﻿ Про це, посилаючись на наказ Київської міської військової адміністрації №1 від 30 березня, повідомляє Українська правда.

Згідно із документом, комендатуру створили для:

  • організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування,
  • координації дій сил та засобів підрозділів виконавчої влади, військових та правоохоронців.

До її складу, крім коменданта, входитиме 6 осіб:

  • заступник коменданта,
  • радник коменданта з юридичних питань,
  • координатор із питань переміщення військових транспортних засобів,
  • координатор з питань контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів,
  • координатор із питань взаємодії правоохоронних органів,
  • координатор з питань розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.

Комендатура буде знаходитись на проспекті Перемоги.

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