Ощадбанк почав виплачувати відшкодування за вкладами клієнтам МР Банку
Ощадбанк почав виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам АТ Міжнародний резервний банк (МР Банк, колишня українська «дочка» російського Сбербанку), повідомляє Новое время.
Загальна сума відшкодувань становить близько 1,2 млрд грн, повідомили в Ощаді.
Для отримання гарантованого відшкодування вкладникам МР Банку необхідно звернутись до відділень Ощадбанку (перелік працюючих відділень — за цим посиланням). Гарантована сума, яку можуть отримати вкладники, — 200 тис. грн, комісії та збори з вкладників не стягуються.
Як повідомлялося, у 2021 року Ощадбанк остаточно виграв у російського Сбербанку суд за використання торгової марки на території України.
Як наслідок у грудні 2021 року «дочка» Сбербанку в Україні була перейменована на МР Банк.
Після повномасштабного вторгнення РФ, Нацбанк України позбавив російський банк ліцензії, а Фонд гарантування почав проводити виплати.
Раніше повідомлялося, що Ощадбанк почав видавати українцям пенсії та інші соціальні виплати незалежно від їх місця реєстрації та проживання.