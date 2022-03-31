"Метінвест" запускає роботу заводу у Запоріжжі після консервації

"Метінвест" запускає роботу заводу у Запоріжжі після консервації
Фото: Метінвест

Метінвест вирішив вивести з режиму консервації основне обладнання Запорізького ливарно-механічного заводу. Про це, посилаючись на прес-службу, повідомляє Економічна правда.

"У нас є всі підстави для відновлення роботи: військова ситуація в Запоріжжі є контрольованою, ми отримали як стандартні замовлення, так і унікальні запити від клієнтів, тому зараз докладаємо максимальних зусиль для їх виконання, – зазначив в.о. генерального директора заводу Ігор Довгозвяго.

Завод відновив роботу головних підрозділів: механічного цеху, цеху металоконструкцій та відділення виробництва фасонного лиття. Зараз на Запорізькому ливарно-механічному заводі планується виробляти та відновлювати деталі для підприємств Метінвесту – Запоріжсталі, Каметсталі, Метінвест Покровськвугілля та гірничозбагачувальних комбінатів Групи Метінвест.

Також підприємство планує виробляти нові види продукції - запчастини для кар'єрної та вантажопідйомної автомобільної техніки.

Компанія також надала пріоритетне право працевлаштування на відкриті вакансії дефіцитних професій на завод для фахівців, евакуйованих із Маріуполя до Запоріжжя.

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