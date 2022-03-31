Kyodo: Японія поверне до дипдовідника формулювання про окупацію Курил

Японія повертає формулювання про окупацію Курильських островів Росією до "Синьої книги дипломатії" - дипломатичного довідника, що видається з 1957 року. Про це, з посиланням на Kyodo, повідомляє Deutsche Welle.

За словами співрозмовників агентства, знайомих із чернеткою документа, у довіднику буде констатовано, що "північні території є невід'ємною частиною Японії і наразі незаконно окуповані Росією". Востаннє "окупація" південних Курил згадувалася в "Синій книзі" у 2003 році, а належність Курильських островів Японії – у 2011 році.

У березні Росія на тлі західних санкцій, до яких приєдналася і Японія, скасувала безвізовий режим для японців, які в'їжджають на Курильські острови, а також вийшла з переговорів щодо мирного договору з Японією та діалогу щодо спільної господарської діяльності на Курилах.

Участь у санкціях проти Росії

23 лютого, за добу до вторгнення Росії в Україну, Японія, Канада та Австралія приєдналися до США, Великої Британії та Євросоюзу і запровадили власні санкції щодо Росії через визнання Кремлем незалежності самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" ("ДНР" та "ЛНР"). Санкції Японії стосуються заборони на видачу віз людям, які пов'язані із самопроголошеними республіками. До штрафних заходів також входять заморозка активів цих осіб, заборона експорту та імпорту між Японією та цими територіями та заборона на обіг у Японії російських облігацій.

Пізніше Японія ввела персональні санкції проти ряду високопоставлених російських чиновників та бізнесменів, у тому числі прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, заступників глави президентської адміністрації Дмитра Козака та Сергія Кирієнка, голови Чечні Рамзана Кадирова, Алішера Усманова, Геннадія Тимова. Японія також запровадила персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна.