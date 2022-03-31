ДБР розкрили схему переправлення чоловіків через кордон
Працівники Державного бюро розслідувань у Хмельницькому затримали цивільну особу, яка організувала схему переправки чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Зазначається, що у взаємодії з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією
"було викрито схему переправки військовозобов'язаних громадян України під виглядом осіб, які супроводжують гуманітарні вантажі для потреб однієї з військових частин Хмельницького".
"Схему організував колишній правоохоронець, який залучив до участі інших військовослужбовців, причетність яких перевіряється. За свої послуги ділки брали гроші в еквіваленті від 2 тис. доларів США. Задокументовано кілька фактів отримання грошей від потенційних замовників", – йдеться у повідомленні ДБР.
Повідомляється, що організатора схеми було затримано "на гарячому" – при отриманні частини плати – 600 доларів США.
"Під час обшуку в кабінеті одного з ймовірних учасників схеми знайдено 140 тисяч гривень", – додають у ГБР.
Слідчі дії продовжуються.
Вирішується питання щодо оголошення учасникам схеми про підозру.
Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (хабарництво), ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями) КК України.
"Санкції статей передбачають покарання у вигляді утримання під вартою строком до п'яти років", – зазначається у повідомленні ДБР.
Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону України.