ДБР розкрили схему переправлення чоловіків через кордон

Працівники Державного бюро розслідувань у Хмельницькому затримали цивільну особу, яка організувала схему переправки чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що у взаємодії з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією "було викрито схему переправки військовозобов'язаних громадян України під виглядом осіб, які супроводжують гуманітарні вантажі для потреб однієї з військових частин Хмельницького" .

"Схему організував колишній правоохоронець, який залучив до участі інших військовослужбовців, причетність яких перевіряється. За свої послуги ділки брали гроші в еквіваленті від 2 тис. доларів США. Задокументовано кілька фактів отримання грошей від потенційних замовників", – йдеться у повідомленні ДБР.

Повідомляється, що організатора схеми було затримано "на гарячому" – при отриманні частини плати – 600 доларів США.

"Під час обшуку в кабінеті одного з ймовірних учасників схеми знайдено 140 тисяч гривень", – додають у ГБР.

Слідчі дії продовжуються.

Вирішується питання щодо оголошення учасникам схеми про підозру.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (хабарництво), ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями) КК України.

"Санкції статей передбачають покарання у вигляді утримання під вартою строком до п'яти років", – зазначається у повідомленні ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону України.